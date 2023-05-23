В 2023 году стало на 30% больше дел о банкротстве

Долги с населения стали взыскивать на 23% чаще. Председатель ВС заявил, что судебное банкротство нужно упростить.

В первом квартале 2023 года арбитражные суды рассмотрели на 30% больше дел о банкротстве. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация, – заявил Вячеслав Лебедев.

На 23% увеличилось и количество дел о взыскании долгов с физических лиц.

Ранее мы писали, что 23% семей живет с долгами. Самые большие из этих долгов – по ипотеке.