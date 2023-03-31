23% семей живет с долгами, посчитал Центробанк. Самые большие из этих долгов – по ипотеке

Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, сказано в исследовании Центробанка.

Долговые обязательства есть у 23,1% семей.

10,5% домохозяйств выплачивают потребительские кредиты, 6,4% – рассчитываются за траты по кредитным картам, 5,3% – взяли в ипотеку жилье, 4% – автомобиль, а 4,6% должны деньги частным лицам.

Самый большой долг по ипотеке, его средний размер составляет 973, 9 тыс. рублей. Меньше всего домохозяйства должны частным лицам, в среднем 9 тыс. рублей.

Семьи могут откладывать не больше 20% от дохода. В основном такие накопления хранятся на банковских счетах.

Ранее мы писали, что семьи вложили криптовалюту в среднем 17,5 тысяч рублей.