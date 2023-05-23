Штрафы за проживание без регистрации могут отменить. Депутаты говорят, что «полнейший архаизм»

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает отменить ответственность за проживание без прописки. Об этом пишет «ТАСС».
Сейчас за проживание без регистрации, а также за нарушение правил регистрации по месту пребывания или месту жительства можно получить штраф от 2 тыс. рублей.
— Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права, — заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Авторы законопроекта собираются внести изменения в статьи 19.15.1 и 19.15.2 КоАП и отменить ответственность за проживание без регистрации.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
не слышала про штрафы, уже лет двадцать проживаю в регионе, отличном от регистрации по месту жительства. И каким чиновникам надо сообщить?? и куда??
Не только штрафы архаизм, сама по себе "прописка" - полнейший архаизм. Тоже тянется со времен крепостного права.