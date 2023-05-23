Пользователи интернета от «Ростелекома» не могут попасть на зарубежные сайты

В компании сказали, что произошел сбой на европейской площадке по обмену трафиком. Интернет в стране работает в штатном режиме.

У клиентов провайдера «Ростелеком» из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов появились проблемы с доступом к иностранным интернет-ресурсам. Об этом пишет «Коммерсант».

— Отмечаются технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком, — сообщили представители «Ростелекома».

Из-за неполадок доступ к некоторым иностранным ресурсам может быть затруднен. «Ростелеком» подключил резервные международные каналы связи.

Сейчас «Ростелеком» работает в прежнем режиме. Технический сбой на европейской площадке устранен, а проблема с доступом к зарубежным ресурсам решена.