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Общество

Депутаты предложили создать комиссию по пенсионным спорам

Проблемы с выплатами страховой пенсии будет можно решить в досудебном порядке и бесплатно. Расходы лягут на плечи Соцфонда.
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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает создать специальные комиссии по разрешению пенсионных споров. Об этом пишут «Известия».

Комиссии будут созданы при территориальных органах Социального фонда. Там будут рассматривать дела, которые касаются выплат страховой пенсии.

Сейчас, чтобы защитить свои пенсионные права, россияне обращаются в суд. Это влечет за собой дополнительные траты, а нагрузка на судебную систему увеличивается.

Специальные комиссии будут заниматься досудебным урегулированием споров.

Услуги специалистов будут бесплатны для населения. Все расходы будет оплачивать Соцфонд.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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