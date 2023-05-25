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Государственные ведомства

Появится единый перечень недействительных загранпаспортов

Госорганы будут вести общефедеральную базу не только выданных, но и недействительных загранпаспортов.
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Госдума приняла поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ». Об этом сказано на сайте Думы.

Теперь будет создан единый перечень с основаниями, по которым загранпаспорт признается недействительным.

Вот какие это могут быть причины:

  • утрата документа;

  • смена пола, ФИО и других личных данных;

  • прекращение гражданства РФ;

  • непригодность паспорта или документ был выпущен по поддельным документам.

Служебные и дипломатические паспорта будут признаны недействительными, если их владельцы не вернули документы после окончания командировки.

Такие документы будут изымать, но это решение можно оспорить.

Кроме этого, будет вестись общефедеральный учет не только выданных, но и недействительных паспортов.  

Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    выездные визы - вот действенный способ

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