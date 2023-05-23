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ЕНП (единый налоговый платеж)

46 миллионов россиян уже могут посмотреть сальдо на ЕНС, объявил Егоров

Глава ФНС сказал, что ЕНС официально открыт для физических лиц. Но увы, только для тех, кто не является одновременно ИП.
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46 миллионов россиян уже могут посмотреть сальдо на ЕНС, объявил Егоров

О том, что физлица уже могут смотреть ЕНС, на «Клерке» уже писали. Теперь об этом официально сказал Даниил Егоров на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

46 млн пользователей уже могут посмотреть свое сальдо расчетов с бюджетом, детализацию баланса и задолженность по видам налогов, пишет ФНС.

Кроме того, в разделе можно просмотреть совершенные и предстоящие платежи, а также архив операций до 2023 года.

Если налогоплательщик является ИП, то раздел ЕНС в личном кабинете физлица будет открыт одновременно с разделом ЕНС в ЛК ИП, говорят в ФНС.

В конце заседания председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов поблагодарил главу ФНС за конструктивную работу в рамках внедрения единого налогового счета:

Хотелось бы подчеркнуть вашу транспарентность. Действительно очень приятно работать с налоговой службой. Нет никаких потаенных мыслей, решений, все в открытую. Впервые, когда мы этот вопрос обозначили у Антона Германовича, все друг друга поняли и начали искать не пути отхода и как бы эту ситуацию завуалировать, наоборот, стали искать пути решения. И эти решения были найдены. Изначально предполагалось, что эта работа будет проведена до конца года, но она была проведена в кратчайшие сроки и с выходом на конкретные решения.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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