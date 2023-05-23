46 миллионов россиян уже могут посмотреть сальдо на ЕНС, объявил Егоров

О том, что физлица уже могут смотреть ЕНС, на «Клерке» уже писали. Теперь об этом официально сказал Даниил Егоров на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
46 млн пользователей уже могут посмотреть свое сальдо расчетов с бюджетом, детализацию баланса и задолженность по видам налогов, пишет ФНС.
Кроме того, в разделе можно просмотреть совершенные и предстоящие платежи, а также архив операций до 2023 года.
Если налогоплательщик является ИП, то раздел ЕНС в личном кабинете физлица будет открыт одновременно с разделом ЕНС в ЛК ИП, говорят в ФНС.
В конце заседания председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов поблагодарил главу ФНС за конструктивную работу в рамках внедрения единого налогового счета:
— Хотелось бы подчеркнуть вашу транспарентность. Действительно очень приятно работать с налоговой службой. Нет никаких потаенных мыслей, решений, все в открытую. Впервые, когда мы этот вопрос обозначили у Антона Германовича, все друг друга поняли и начали искать не пути отхода и как бы эту ситуацию завуалировать, наоборот, стали искать пути решения. И эти решения были найдены. Изначально предполагалось, что эта работа будет проведена до конца года, но она была проведена в кратчайшие сроки и с выходом на конкретные решения.
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