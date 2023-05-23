46 миллионов россиян уже могут посмотреть сальдо на ЕНС, объявил Егоров

Глава ФНС сказал, что ЕНС официально открыт для физических лиц. Но увы, только для тех, кто не является одновременно ИП.

О том, что физлица уже могут смотреть ЕНС, на «Клерке» уже писали. Теперь об этом официально сказал Даниил Егоров на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

46 млн пользователей уже могут посмотреть свое сальдо расчетов с бюджетом, детализацию баланса и задолженность по видам налогов, пишет ФНС.

Кроме того, в разделе можно просмотреть совершенные и предстоящие платежи, а также архив операций до 2023 года.

Если налогоплательщик является ИП, то раздел ЕНС в личном кабинете физлица будет открыт одновременно с разделом ЕНС в ЛК ИП, говорят в ФНС.

В конце заседания председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов поблагодарил главу ФНС за конструктивную работу в рамках внедрения единого налогового счета: