ИП рассказывают об ошибках на ЕНС в личных кабинетах

По всей стране открыли раздел ЕНС в личных кабинетах физлиц. А в некоторых регионах уже работают ЛК юрлиц и ИП. Но не все так гладко.

О ляпах и странностях бизнесмен из Томской области рассказал в Telegram-чате ФНС.

ИП перечислил некоторые «косяки»:

1) в разделе «Страховые взносы» заполнен только раздел «Расчет страховых взносов» (да и то, кроме 1% за 2022), но не заполнены разделы «Сведения об уплате» и «Общие данные»;

2) в разделе «Операции по ЕНП» – многократно повторенные, а также разбитые по некому принципу на две-три части суммы. Одна и та же сумма УСН за 2022 год повторяется в записях аж 9 раз, и в десятый – в виде трех записей, т.е. разбитой на три части;

3) Раздел «Предстоящие платежи» (по состоянию на 23.05.2023) содержит запись «Ближайший платеж (указана сумма УСН за 2022 г.) до 28.04.2023», которая давно уплачена и зачтена 28.04.2023.

А у вас еще не работает раздел ЕНС в ЛК ИП? Глава ФНС пообещал, что скоро все у всех заработает.