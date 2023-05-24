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ЕНП (единый налоговый платеж)

ИП рассказывают об ошибках на ЕНС в личных кабинетах

По всей стране открыли раздел ЕНС в личных кабинетах физлиц. А в некоторых регионах уже работают ЛК юрлиц и ИП. Но не все так гладко.
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О ляпах и странностях бизнесмен из Томской области рассказал в Telegram-чате ФНС.

ИП перечислил некоторые «косяки»:

1) в разделе «Страховые взносы» заполнен только раздел «Расчет страховых взносов» (да и то, кроме 1% за 2022), но не заполнены разделы «Сведения об уплате» и «Общие данные»;

2) в разделе «Операции по ЕНП» – многократно повторенные, а также разбитые по некому принципу на две-три части суммы. Одна и та же сумма УСН за 2022 год повторяется в записях аж 9 раз, и в десятый – в виде трех записей, т.е. разбитой на три части;

3) Раздел «Предстоящие платежи» (по состоянию на 23.05.2023) содержит запись «Ближайший платеж (указана сумма УСН за 2022 г.) до 28.04.2023», которая давно уплачена и зачтена 28.04.2023.

А у вас еще не работает раздел ЕНС в ЛК ИП? Глава ФНС пообещал, что скоро все у всех заработает.

Комментарии

6
  • Логотип колбаса
    колбаса 1 час назад

    ничего не работает М.О. я аж бросился смотреть а там как всегда.

    где по всей стране то открыли, что вы людей в заблуждение вводите?

  • Логотип Olga__Z
    Olga__Z
    59 минут назад

    Ольга ЗайцеваГлавный бухгалтерБизнес и Учёт

    Москва, у ИП не работает раздел ЕНС

  • Логотип buh_1684823531
    buh_1684823531 52 минуты назад

    Анастасия РахминаБухгалтер

    Волгоградская область тоже без изменений

  • Логотип НатальяНиколаевна
    НатальяНиколаевна 50 минут назад

    3) Раздел «Предстоящие платежи» (по состоянию на 23.05.2023) содержит запись «Ближайший платеж (указана сумма УСН за 2022 г.) до 28.04.2023», которая давно уплачена и зачтена 28.04.2023.

    У всех так,  а сотрудница фнс  по телефону говорит,а где вы это все видите? у меня нет такого,не смотрите туда, у вас нет предстоящих платежей. Цирк с конями просто, то есть,они в своей программе видят одно,и скорее всего,всю правду .,с платежами, которые должны били сформировать положительное сальдо на  01.01.2023г,но,по известной кому то причине,намеренно были спрятаны, потеряны в ЛК ,которые нам показывают ,а итоге правды не могу найти ,охрененная сумма была списана в пени, при отсутствии  отрицательного сальдо  на ЕНС.

    • Логотип Крестик-нолик
      Крестик-нолик 11 минут назад

      У всех так,  а сотрудница фнс  по телефону говорит,а где вы это все видите? у меня нет такого,не смотрите туда, у вас нет предстоящих платежей. Цирк с конями просто

      Вам хотя бы дозвониться удалось)). А вообще, конечно, цирк: у меня из нескольких компаний раздел ЕНС заработал только у одной, и то, получается, смотреть туда не надо 😂

  • Логотип Sigma_21
    Sigma_21 43 минуты назад

    Сергей

    Может быть "Клерку" составить образец письма с указанием всех этих косяков - да и начать массово засылать налоговикам, пусть отвечают?

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