ИП рассказывают об ошибках на ЕНС в личных кабинетах

О ляпах и странностях бизнесмен из Томской области рассказал в Telegram-чате ФНС.
ИП перечислил некоторые «косяки»:
1) в разделе «Страховые взносы» заполнен только раздел «Расчет страховых взносов» (да и то, кроме 1% за 2022), но не заполнены разделы «Сведения об уплате» и «Общие данные»;
2) в разделе «Операции по ЕНП» – многократно повторенные, а также разбитые по некому принципу на две-три части суммы. Одна и та же сумма УСН за 2022 год повторяется в записях аж 9 раз, и в десятый – в виде трех записей, т.е. разбитой на три части;
3) Раздел «Предстоящие платежи» (по состоянию на 23.05.2023) содержит запись «Ближайший платеж (указана сумма УСН за 2022 г.) до 28.04.2023», которая давно уплачена и зачтена 28.04.2023.
А у вас еще не работает раздел ЕНС в ЛК ИП? Глава ФНС пообещал, что скоро все у всех заработает.
Комментарии6
ничего не работает М.О. я аж бросился смотреть а там как всегда.
где по всей стране то открыли, что вы людей в заблуждение вводите?
Ольга ЗайцеваГлавный бухгалтерБизнес и Учёт
Москва, у ИП не работает раздел ЕНС
Анастасия РахминаБухгалтер
Волгоградская область тоже без изменений
3) Раздел «Предстоящие платежи» (по состоянию на 23.05.2023) содержит запись «Ближайший платеж (указана сумма УСН за 2022 г.) до 28.04.2023», которая давно уплачена и зачтена 28.04.2023.
У всех так, а сотрудница фнс по телефону говорит,а где вы это все видите? у меня нет такого,не смотрите туда, у вас нет предстоящих платежей. Цирк с конями просто, то есть,они в своей программе видят одно,и скорее всего,всю правду .,с платежами, которые должны били сформировать положительное сальдо на 01.01.2023г,но,по известной кому то причине,намеренно были спрятаны, потеряны в ЛК ,которые нам показывают ,а итоге правды не могу найти ,охрененная сумма была списана в пени, при отсутствии отрицательного сальдо на ЕНС.
Вам хотя бы дозвониться удалось)). А вообще, конечно, цирк: у меня из нескольких компаний раздел ЕНС заработал только у одной, и то, получается, смотреть туда не надо 😂
Сергей
Может быть "Клерку" составить образец письма с указанием всех этих косяков - да и начать массово засылать налоговикам, пусть отвечают?