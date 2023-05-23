Егоров рассказал об изменениях по НДФЛ на ЕНС

При распределении ЕНП в первую очередь будут переводить средства на погашение начислений по НДФЛ, а потом уже пропорционально – по другим налогам.

Об этом нововведении рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Закон с такой поправкой в НК РФ Совет Федерации рассмотрит сегодня.

Кроме того, предусмотрен механизм более раннего зачисления средств в бюджеты (до 28 числа).

«Если я сдал раньше уведомление, декларацию по подоходному налогу, то в этом случае начисление не ждет срока 28 число, а начисление производится сразу. У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», – прокомментировал Даниил Егоров.

Поясним, речь идет об автоматическом резервировании сумм с ЕНС на следующий день после сдачи уведомления на НДФЛ. Без права на разрезервирование.

Если у вас на ЕНС есть какие-то деньги, их сразу заберут оттуда после сдачи уведомления на НДФЛ, даже если сам НДФЛ вы намеревались уплатить чуть позже.

Кстати, у нас есть разбор о новых поправках по ЕНС.