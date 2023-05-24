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Покупать авиабилеты дешевле ночью, проверили в Роскачестве

День недели не влияет на стоимость авиабилетов, а вот ночью бронировать перелеты гораздо выгоднее.
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Эксперты Роскачества изучили популярные сервисы по бронированию авиабилетов подтвердили, что покупка билетов ночью обходится дешевле, чем днем. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя Роскачества Елену Саратцеву.

Миф о том, что в разные дни недели стоимость билетов может отличаться, был опровергнут.

При этом подтвердилось расхожее мнение о более выгодной покупке авиабилетов ночью.

Роскачество изучало восемь популярных сервисов по бронированию билетов. Лучшими признали Aviasales, «Яндекс» и Ozon.

Сервис «Купи билет» не предоставляет информацию об условиях возврата денежных средств при покупке авиабилетов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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