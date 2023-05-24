Покупать авиабилеты дешевле ночью, проверили в Роскачестве

Эксперты Роскачества изучили популярные сервисы по бронированию авиабилетов подтвердили, что покупка билетов ночью обходится дешевле, чем днем. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя Роскачества Елену Саратцеву.
Миф о том, что в разные дни недели стоимость билетов может отличаться, был опровергнут.
При этом подтвердилось расхожее мнение о более выгодной покупке авиабилетов ночью.
Роскачество изучало восемь популярных сервисов по бронированию билетов. Лучшими признали Aviasales, «Яндекс» и Ozon.
Сервис «Купи билет» не предоставляет информацию об условиях возврата денежных средств при покупке авиабилетов.
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