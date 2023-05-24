В Крыму национализируют квартиру Зеленского в Ялте

В список имущества, которое перейдет в РФ, попали крупные винодельные предприятий, банки, а также ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского.

Крымский парламент расширил список имущества украинских олигархов, которое будет национализировано. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

— Поэтому, как обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут, без вариантов даже. И все, кто мечтает о том, что в Крыму что-то будет, пусть оставят свои мечты в покое, — заявил Сергей Аксенов.

В список имущества, которое будет национализировано, вошла квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

Перечень пополнился крупными винодельными предприятиями и банковскими структурами.

В 2022 году глава Крыма поручил национализировать имущество компаний и физических лиц, связанных с киевской властью. В их числе «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив».

С осени 2022 года в регионе национализировали около 700 объектов.