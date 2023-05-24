В Сбере можно открыть вклад в дирхамах

Минимальная сумма вклада – 5 тысяч дирхамов. Доход с учетом капитализации составит 2,02%.

24 мая 2023 года Сбербанк запустил вклады в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщается на сайте банка.

Максимальная ставка по вкладу составил 2,02%. Процентный доход зависит от суммы и срока хранения средств.

Минимальная сумма вклада составляет 5 тыс. дирхамов. Ограничений по максимуму нет.

«Вклад в дирхамах» можно открыть на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Проценты выплачиваются каждый месяц.

— Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля, — говорит Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать».

Вклад можно открыть с безналичной валютой через Сбербанк Онлайн и в отделениях банка.

Внести наличные можно только в некоторых офисах, которые работают с дирхамами.