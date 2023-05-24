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Вклады

В Сбере можно открыть вклад в дирхамах

Минимальная сумма вклада – 5 тысяч дирхамов. Доход с учетом капитализации составит 2,02%.
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24 мая 2023 года Сбербанк запустил вклады в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщается на сайте банка.

Максимальная ставка по вкладу составил 2,02%. Процентный доход зависит от суммы и срока хранения средств.

Минимальная сумма вклада составляет 5 тыс. дирхамов. Ограничений по максимуму нет.

«Вклад в дирхамах» можно открыть на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Проценты выплачиваются каждый месяц.

— Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля, — говорит Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать».

Вклад можно открыть с безналичной валютой через Сбербанк Онлайн и в отделениях банка.

Внести наличные можно только в некоторых офисах, которые работают с дирхамами.

Комментарии

3
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    А в долларах можно? 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 44 минуты назад

      Главный бухгалтер

      лучше всё же в деньгах

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 16 минут назад

      Зачем? Чтобы потом получить их по смешному курсу в рублях?

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