Теперь заявление на АУСН можно подать сразу во время регистрации бизнеса

Выбрать специальный налоговый режим можно удаленно, в электронном формате. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись или приложение «Госключ».

При регистрации бизнеса через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» можно сразу заполнить уведомление о применении специального налогового режима АУСН. Об этом сказано на сайте ФНС.

напомним, автоматизированная упрощенная система налогообложения доступна в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Если оформить заявление на применение АУСН в электронном виде, то не будет бумажного уведомления о переходе.

У заявителя должна быть квалифицированная электронная подпись или приложение «Госключ».

АУСН не должно применяться вместе с другими режимами налогообложения.

В АУСН почти полностью отменяется отчетность, налоги рассчитываются автоматически. Специальный налоговый режим доступен для ИП и организаций с численностью не больше пяти человек и годовым доходом меньше 60 млн рублей.