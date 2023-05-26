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Интернет и IT

TikTok и Opera можно скачать в RuStore

Сторонний дистрибутор предоставил доступ RuStore к мобильным приложениям TikTok и Opera. Как только приложения пропадут из Google Play, их можно будет установить в отечественном магазине.
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В магазине мобильных приложений RuStore появились сервисы от крупных зарубежных издателей, которые отозвали свои продукты из Google Play в РФ. Об этом пишет «Коммерсант».

В RuStore теперь можно скачать TikTok, Opera Mini и Skype Lite. Приложения получены через посредника – португальскую платформу дистрибуции приложений Aptoide.

Сейчас в отечественном магазине приложений для Android около 300 иностранных сервисов из различных категорий.

Сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб заявил, что загружать софт от Aptoide можно. Риски невысокие, но пока что иностранные мобильные приложения есть в Google Play.

Отечественные магазины не в первый раз закупают программы у третьих лиц.

В AppBazar от МТС есть иностранные мобильные игры, издателем которых выступает контент-провайдер из России «СМС-Сервисы».

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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