Рынок Рунета в 2022 году вырос в почти в три раза

Больше всего увеличился рынок e-commerce, его объем превысил 11 трлн рублей. От прекращения деятельности иностранных платформ сильно пострадали сегменты контента и рекламы.

В 2022 году экономика Рунета выросла на 29% по отношению к 2021 году. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Вклад Рунета в экономику страны составил 12,2 трлн рублей.

— Год назад мы прогнозировали, что 2022 году экономика Рунета вырастет всего лишь на 11%, но наш прогноз не сбылся: рост составил 29%, — сказал Сергей Гребенников, директор РАЭК.

Экономика российского интернет-сегмента начала расти за счет продвижения в области электронной коммерции. Объем рынка e-commerce увеличился на 32%, до 11 421,2 млрд рублей.

На 35% вырос рынок интернет-услуг, его объем – 1 701,5 млрд рублей.

Сферы маркетинга, рекламы и цифрового контента не смогли избежать падения.

Сильнее всего просел цифровой контент, падение составило 52% по сравнению с 2021 годом. В 2022 году объем сегмента составил только 73,6 млрд рублей. Эксперты считают, что не все так плохо, просто часть платежей ушла в «серую» зону.

Объем интернет-рекламы и маркетинга в 2022 году сократился на 10%, до 389,2 млрд рублей. Это связано с уходом с рынка зарубежных игроков.

Сейчас реклама сконцентрировалась во ВКонтакте и в мессенджерах.