Новые регионы уже заплатили налоги на 30 млрд рублей

С начала 2023 года новые регионы пополнили бюджет страны на 30 млрд рублей. Эти средства были в виде налоговых поступлений.

С 1 января 2023 года новые регионы внесли в бюджет страны 30 млрд рублей налогов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.

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