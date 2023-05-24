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Санкции 2022

Под новые санкции США попали утюги, микроволновки и диктофоны

В новом перечне Минпромторга Штатов есть сразу несколько видов бытовой техники и электроники.
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Об очередном этапе экономических санкций со стороны США сообщил ТАСС.

Согласно перечню Минпромторга США, под запрет на ввоз в Россию и Беларусь попали:

  • электрические проточные или накопительные водонагреватели;

  • электрические утюги;

  • микроволновые печи;

  • кипятильники, электрические кофеварки и тостеры;

  • линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны;

  • диктофоны;

  • стиральные и швейные машины.

А еще сушилки для белья, машины и аппараты для фильтрации и очистки воды, снегоочистители и снегоуборочные машины, газонокосилки, сельскохозяйственная техника.

— Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии, — говорится в документе ведомства, добавленном в федеральный регистр.

Пока неизвестно, спасет ли ситуацию параллельный импорт.

Комментарии

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