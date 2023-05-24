Под новые санкции США попали утюги, микроволновки и диктофоны

Об очередном этапе экономических санкций со стороны США сообщил ТАСС.
Согласно перечню Минпромторга США, под запрет на ввоз в Россию и Беларусь попали:
электрические проточные или накопительные водонагреватели;
электрические утюги;
микроволновые печи;
кипятильники, электрические кофеварки и тостеры;
линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны;
диктофоны;
стиральные и швейные машины.
А еще сушилки для белья, машины и аппараты для фильтрации и очистки воды, снегоочистители и снегоуборочные машины, газонокосилки, сельскохозяйственная техника.
— Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии, — говорится в документе ведомства, добавленном в федеральный регистр.
Пока неизвестно, спасет ли ситуацию параллельный импорт.
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