Инстасамка погасила долг по налогам

О том, что блогеру и певице Дарье Зотеевой (Инстасамке) заблокировали счета за неуплату налогов, на Клерке писали 3 мая.

Тогда стало известно, что Инстасамка попала в так называемый черный список инфоцыган, по которому ФНС и ведет обеление блогеров.

Теперь Телеграм-канал Mash пишет, что Зотеева погасила долги и уплатила 690 тысяч рублей.

Впрочем, блокировка счетов — далеко не самое страшное, что может случиться, если оптимизировать налоги неправильно.

В итоге можно получить обвинение в дроблении бизнеса или в отмывании денег — оба варианта предусматривают уголовные статьи. Вам оно надо?

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