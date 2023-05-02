⚡️ФНС заблокировала счета Инстасамки. Черный список инфоцыган продолжает работать?

Дарья Зотеева, больше известная, как певица и блогер Инстасамка, не сможет пользоваться банковскими счетами. Их заблокировали из-за неуплаты налогов.

В этот раз дело не началось с задержания, пока только блокировка счетов, узнали журналисты Mash.

Но МВД уже проверяет Инстасамку на уклонение от уплаты налогов и отмывание денег — все те же статьи, которые ранее уже вменили блогерам Чекалиным, Елене Блиновской, Александре Митрошиной. И ситуация похожа на вчерашнюю блокировку счетов Оксаны Самойловой.

Инстасамка попала в так называемый черный список инфоцыган, о котором мы сегодня уже писали.

Не так давно у Инстасамки уже были проблемы с законом.

Тогда ее проверяли в прокуратуре и СК за склонение к проституции и разложение детской психики, напомнил Mash.