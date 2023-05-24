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ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Заработал раздел ЕНС в личных кабинетах

Спустя 5 месяцев бизнесмены наконец-то смогли увидеть, что происходит с их налогами. Предприниматели сообщают, что раздел ЕНС в их личных кабинетах наконец-то заработал.
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На днях глава ФНС Даниил Егоров обещал, что ЛК скоро заработают, и они заработали.

Вот, например, как выглядит картина по ЕНС в личном кабинете ИП:

Этим известием бизнесмены со всей страны делятся в Telegram-чате ФНС.

А у вас работает ЕНС в ЛК? Проверьте. Делитесь впечатлениями. Расскажите, все ли сходится.

Комментарии

1
  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 13 минут назад

    Ура заработало!!! Как и ожидалось вообще ничего не понятно. Что откуда и куда. Ура товарищи!!! 5 месяцев мы ждали, и дождались! До конца года еще 7 месяцев, ничего разберемся, потерпим, не в первой! А потом как откатят назад, снова разберемся. Это ведь так весело 

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