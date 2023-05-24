⚡⚡⚡ Заработал раздел ЕНС в личных кабинетах

На днях глава ФНС Даниил Егоров обещал, что ЛК скоро заработают, и они заработали.
Вот, например, как выглядит картина по ЕНС в личном кабинете ИП:
Этим известием бизнесмены со всей страны делятся в Telegram-чате ФНС.
А у вас работает ЕНС в ЛК? Проверьте. Делитесь впечатлениями. Расскажите, все ли сходится.
Комментарии1
Ура заработало!!! Как и ожидалось вообще ничего не понятно. Что откуда и куда. Ура товарищи!!! 5 месяцев мы ждали, и дождались! До конца года еще 7 месяцев, ничего разберемся, потерпим, не в первой! А потом как откатят назад, снова разберемся. Это ведь так весело