В Госдуме хотят снизить штрафы для предпринимателей в два раза

В Госдуму внесли законопроект о снижении административных штрафов в два раза за правонарушения по 17 «предпринимательским» статьям КоАП. Об этом пишет «РБК».
— Снижение штрафов по экономическим нарушениям будет способствовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций в экономику России в период беспрецедентного санкционного давления, — пишут авторы проекта в пояснительной записке.
Например, за нарушение трудового законодательства юрлицам предлагают платить от 15 до 25 тыс. рублей. Тогда как сейчас размер взыскания составляет 30-50 тыс. рублей.
Для ИП это будет стоить от 500 рублей до 2 тыс. рублей — вместо 1-5 тыс. рублей, как сейчас.
Штрафы снизят за продажу немаркированной продукции, нарушение правил декларирования товаров и нарушение сроков их хранения.
В 2022 году общая сумма штрафов по «предпринимательским» статьям КоАП составила 8 млрд рублей.
По мнению авторов законопроекта, такие послабления позволят бизнесменам платить больше налогов в бюджет.
Комментарии1
Светлана
Особенно порадовали эти : ...авторы предлагают снизить штрафы за незаконное привлечение к труду иностранцев или людей без гражданства (ст. 18.15), нарушение сроков хранения товаров (ст. 16.16)
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/05/2023/646f108f9a7947a6ba1d7045
То есть мигрантов маловато, надо бы еще. А нам просрочку легально будут скармливать