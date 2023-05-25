В Госдуме хотят снизить штрафы для предпринимателей в два раза

За административные нарушения депутаты предлагают бизнесменам платить в два раза меньше. Это снизит нагрузку на предприятия в условиях санкционного давления.

В Госдуму внесли законопроект о снижении административных штрафов в два раза за правонарушения по 17 «предпринимательским» статьям КоАП. Об этом пишет «РБК».

— Снижение штрафов по экономическим нарушениям будет способствовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций в экономику России в период беспрецедентного санкционного давления, — пишут авторы проекта в пояснительной записке.

Например, за нарушение трудового законодательства юрлицам предлагают платить от 15 до 25 тыс. рублей. Тогда как сейчас размер взыскания составляет 30-50 тыс. рублей.

Для ИП это будет стоить от 500 рублей до 2 тыс. рублей — вместо 1-5 тыс. рублей, как сейчас.

Штрафы снизят за продажу немаркированной продукции, нарушение правил декларирования товаров и нарушение сроков их хранения.

В 2022 году общая сумма штрафов по «предпринимательским» статьям КоАП составила 8 млрд рублей.

По мнению авторов законопроекта, такие послабления позволят бизнесменам платить больше налогов в бюджет.