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Малый и средний бизнес

В Госдуме хотят снизить штрафы для предпринимателей в два раза

За административные нарушения депутаты предлагают бизнесменам платить в два раза меньше. Это снизит нагрузку на предприятия в условиях санкционного давления.
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В Госдуму внесли законопроект о снижении административных штрафов в два раза за правонарушения по 17 «предпринимательским» статьям КоАП. Об этом пишет «РБК».

— Снижение штрафов по экономическим нарушениям будет способствовать развитию бизнеса и привлечению инвестиций в экономику России в период беспрецедентного санкционного давления, — пишут авторы проекта в пояснительной записке.

Например, за нарушение трудового законодательства юрлицам предлагают платить от 15 до 25 тыс. рублей. Тогда как сейчас размер взыскания составляет 30-50 тыс. рублей.

Для ИП это будет стоить от 500 рублей до 2 тыс. рублей — вместо 1-5 тыс. рублей, как сейчас.

Штрафы снизят за продажу немаркированной продукции, нарушение правил декларирования товаров и нарушение сроков их хранения.

В 2022 году общая сумма штрафов по «предпринимательским» статьям КоАП составила 8 млрд рублей.

По мнению авторов законопроекта, такие послабления позволят бизнесменам платить больше налогов в бюджет.

Комментарии

1
  • Логотип BuhKoza
    BuhKoza 25 минут назад

    Светлана

    Особенно порадовали эти : ...авторы предлагают снизить штрафы за незаконное привлечение к труду иностранцев или людей без гражданства (ст. 18.15), нарушение сроков хранения товаров (ст. 16.16)

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/politics/25/05/2023/646f108f9a7947a6ba1d7045

    То есть мигрантов маловато, надо бы еще. А нам просрочку легально будут скармливать

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