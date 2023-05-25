В новых регионах зарегистрировались больше 67 тысяч малых и средних предприятий

Сейчас для МСП из новых регионов действуют пониженные страховые взносы. Затем предприниматели смогут брать льготные кредиты и лизинг, а также получать поддержку в центрах «Мой бизнес».

На 10 мая 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях зарегистрировались 67,5 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

Сейчас Минэкономразвития готовит изменения в закон об МСП. Организациям, которые работают на новых территориях, будут присваивать статус МСП с момента присоединения новых регионов к РФ.

Предпринимателей поддержат льготными кредитами и разрешат брать в лизинг имущество от оператора из ДНР. Льготный лизинг будет доступен во всех четырех новых регионах.

В планах у властей также открыть центры «Мой бизнес», где МСП смогут получать консультации, налоговую, финансовую и гарантийную поддержку.

Для бухгалтеров и предпринимателей из новых регионов есть специальный чат в Телеграм. Присоединяйтесь.