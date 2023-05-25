В новых регионах зарегистрировались больше 67 тысяч малых и средних предприятий

На 10 мая 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях зарегистрировались 67,5 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.
Сейчас Минэкономразвития готовит изменения в закон об МСП. Организациям, которые работают на новых территориях, будут присваивать статус МСП с момента присоединения новых регионов к РФ.
Предпринимателей поддержат льготными кредитами и разрешат брать в лизинг имущество от оператора из ДНР. Льготный лизинг будет доступен во всех четырех новых регионах.
В планах у властей также открыть центры «Мой бизнес», где МСП смогут получать консультации, налоговую, финансовую и гарантийную поддержку.
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