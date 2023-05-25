У бухгалтеров проблемы с отчетом о движении денежных средств в 1С

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают ситуацию:
«Кто пользуется отчётом в 1с бух «анализ движений денежных средств»? Внезапно в поступления в нем стали тянуться расчёты с подотчетником (выдано). А это искажает сумму поступления. Что не так? Ранее этого точно не было, в поступлениях были только возвраты подотчетнику».
Выяснилось, что версия 1С:Бухгалтерии в этом случае — 3.0.136.32.
Коллеги посоветовали проверить статью ДДС и проверить вид движения денежных средств.
Кто-то говорит посмотреть вид операции. Но не помогло, пишет бухгалтер: проводки все верные, а отчет нет.
Что подскажете, коллеги? Оставить комментарии можно здесь, а можно сразу под постом.
Комментарии