Uniqlo собирается продавать бизнес в России

Пока покупателя для сделки еще не нашли, но компания уже готовит бизнес к продаже.

О том, что Uniqlo собирается продавать российский бизнес, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его цитируют «Известия».

— Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель по аналогии с тем, как это ранее сделал «Макдоналдс», — заметил он. — Японский ритейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, «бойкие торговые места» с хорошим покупательским трафиком, оборудование.

В мае Uniqlo начала закрывать большинство своих крупных магазинов в России. Стало известно, что эти площадки займет российская Gloria Jeans.

Пока же Uniqlo не подавала заявку на проведение сделки в правительственную комиссию. Потенциального покупателя только ищут.