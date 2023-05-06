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Санкции 2022

Uniqlo закрывает большинство своих крупных магазинов в России

По итогам 2022 года бренд одежды получил около 10 млрд руб. убытков в нашей стране.
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Пока официальных объявлений об уходе компании из России не было, но на рынке уже понятно, что процесс фактически идет, пишет Коммерсант.

Уже сейчас Uniqlo закрывает большинство своих крупных магазинов. И большую часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans.

До начала событий 2022 года в России было 50 торговых точек Uniqlo, сейчас осталось 27 временно закрытых.

В сентябре 2022 года торговые центры подали иски к Uniqlo и ряду других брендов за то, что магазины закрылись и не платят аренду.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Юзвак Максим
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