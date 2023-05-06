Uniqlo закрывает большинство своих крупных магазинов в России

Пока официальных объявлений об уходе компании из России не было, но на рынке уже понятно, что процесс фактически идет, пишет Коммерсант.
Уже сейчас Uniqlo закрывает большинство своих крупных магазинов. И большую часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans.
До начала событий 2022 года в России было 50 торговых точек Uniqlo, сейчас осталось 27 временно закрытых.
В сентябре 2022 года торговые центры подали иски к Uniqlo и ряду других брендов за то, что магазины закрылись и не платят аренду.
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