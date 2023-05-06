Uniqlo закрывает большинство своих крупных магазинов в России

По итогам 2022 года бренд одежды получил около 10 млрд руб. убытков в нашей стране.

Пока официальных объявлений об уходе компании из России не было, но на рынке уже понятно, что процесс фактически идет, пишет Коммерсант.

Уже сейчас Uniqlo закрывает большинство своих крупных магазинов. И большую часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans.

До начала событий 2022 года в России было 50 торговых точек Uniqlo, сейчас осталось 27 временно закрытых.

В сентябре 2022 года торговые центры подали иски к Uniqlo и ряду других брендов за то, что магазины закрылись и не платят аренду.