С санаторной путевки работодатель не должен удерживать алименты

Таким образом, за отдых санатории работник не будет платить алименты.
Ситуацию рассмотрел Минтруд в письме от 05.05.2023 № 27-3/ООГ-5546.
Работнику в качестве поощрения за добросовестный труд выдали путевку в санаторий. Мужчина отдохнул, вернулся на работу, а когда получил зарплату, недосчитался денег. С него удержали алименты со стоимости путевки.
Это неправильно, пояснил Минтруд.
Перечень видов зарплаты, с которых удерживают алименты, утвержден постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.
Предоставление работодателем путевки или компенсация ее стоимости в этот перечень не входит. Поэтому взимать алименты с путевки нельзя.
Вместе с тем можно удерживать алименты с компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
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