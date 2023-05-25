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Алименты

С санаторной путевки работодатель не должен удерживать алименты

Компенсация проезда в отпуск входит в список доходов, с которых удерживают алименты, а компенсация путевки в санаторий – не входит.
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Таким образом, за отдых санатории работник не будет платить алименты.

Ситуацию рассмотрел Минтруд в письме от 05.05.2023 № 27-3/ООГ-5546.

Работнику в качестве поощрения за добросовестный труд выдали путевку в санаторий. Мужчина отдохнул, вернулся на работу, а когда получил зарплату, недосчитался денег. С него удержали алименты со стоимости путевки.

Это неправильно, пояснил Минтруд.

Перечень видов зарплаты, с которых удерживают алименты, утвержден постановлением Правительства от 02.11.2021 № 1908.

Предоставление работодателем путевки или компенсация ее стоимости в этот перечень не входит. Поэтому взимать алименты с путевки нельзя.

Вместе с тем можно удерживать алименты с компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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