🤷‍♀️СОУТ, больничные и регистры по НДФЛ: топ проблемных ситуаций из соцсетей, которые бухгалтеры пытаются решить

На этот вопрос до сих пор никто не ответил:
«Срочный вопрос: в организации была СОУТ, в нее 40 ч рабочая неделя —работают зубные техники. Потом в 21 году изменяли ПВТР, и там прописана у них 33 часовая неделя. Соответственно, зп начислялась по этой норме времени, вопрос: как все исправлять? Опять менять ПВТР на 40 часов? ЗП платилась в рамках МРОТ, не ниже».
Вот здесь предложение, как все решить, уже есть, но может, вы предложите свое:
«Подала сведения по беременности и родам и ошиблась в годах 2020-2021, а надо 2021-2022. Помогите! Как исправить и что нужно написать в ФСС, чтобы заново прислали запрос? Или заново подать на пособие, исправить года и начисления?»
Или вот такая история:
«Необходимо отправить корректировку уведомления об исчисленных… Там был НДФЛ, СФР и транспорт. Мне надо исправить сумму НДФЛ. Вопрос: остальные 2 тоже включить без изменений? Или только НДФЛ?»
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В итоге будете:
четко знать, нужно ли вообще исправлять ошибку;
понимать, на какие налоги может влиять (или влияет) исправление ошибки;
разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларацию по тому, или иному налогу;
составлять нужные проводки при исправлении ошибок;
корректировать отчетность.
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