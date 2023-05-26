🤷‍♀️СОУТ, больничные и регистры по НДФЛ: топ проблемных ситуаций из соцсетей, которые бухгалтеры пытаются решить

Мы собрали топ три ситуации из чата бухгалтеров в Телеграм: заходите поделиться мнением, может, именно у вас такое было.

На этот вопрос до сих пор никто не ответил:

«Срочный вопрос: в организации была СОУТ, в нее 40 ч рабочая неделя —работают зубные техники. Потом в 21 году изменяли ПВТР, и там прописана у них 33 часовая неделя. Соответственно, зп начислялась по этой норме времени, вопрос: как все исправлять? Опять менять ПВТР на 40 часов? ЗП платилась в рамках МРОТ, не ниже».

Вот здесь предложение, как все решить, уже есть, но может, вы предложите свое:

«Подала сведения по беременности и родам и ошиблась в годах 2020-2021, а надо 2021-2022. Помогите! Как исправить и что нужно написать в ФСС, чтобы заново прислали запрос? Или заново подать на пособие, исправить года и начисления?»

Или вот такая история:

«Необходимо отправить корректировку уведомления об исчисленных… Там был НДФЛ, СФР и транспорт. Мне надо исправить сумму НДФЛ. Вопрос: остальные 2 тоже включить без изменений? Или только НДФЛ?»

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