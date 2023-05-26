Путин: Российский бизнес должен вернуть свои позиции на рынке

Иностранные компании больше не смогут «сожрать» отечественный рынок. Президент призвал бизнесменов увеличивать поставки своих товаров и услуг.

Президент Владимир Путин призывает бизнес возвращать свои позиции на рынке. Об этом пишет «RG.RU».

Пришло время возвращать свои позиции, и отечественные компании уверенно пользуются этой возможно, - заявил президент.

Если раньше отечественным компаниям было сложно конкурировать с известными брендами, которые «пришли и сожрали» российский рынок, то теперь они не смогут это сделать.

По мнению Владимира Путина, сейчас – самое время увеличивать поставки собственных товаров и услуг, которые не уступают иностранным аналогам.