Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Малый и средний бизнес

Глава «Сбера» назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны

Сейчас вклад МСП в ВВП страны составляет 20%. Предпринимателей попросили действовать активней, чтобы к концу 2024 года этот показатель был 32,5%.
28

Доля малого и среднего бизнеса в ВПП страны составляет только 20%, тогда как в Китае она 60-70%. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на высказывание главы Сбербанка Германа Грефа.

Доля 20% ВВП — это стыдная доля, мне кажется. Я хотел бы предложить корпорации малого и среднего бизнеса немножечко быть поактивнее. Возьмите на себя инициативу, - призвал Герман Греф.

Он добавил, что в Китае для малых и средних предприятий составляет 60-70%, в Финляндии – около 60%, в Италии – больше 70%.

По данным Росстата, в 2021 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила 20,3%.

Правительство ожидает, что к концу 2024 года этот показатель будет на уровне 32,5%. Для этих целей запустили нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

У нас по стране порядка 250 мер поддержки есть, в этом море очень тяжело плавать. Без спасательного круга плавать невозможно. Зачастую предприниматели не могут сориентироваться, - считает Герман Греф.

Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что МСП смогут брать кредитные каникулы на постоянной основе.

Комментарии

1
  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 44 минуты назад

    Андрей Ф.JB

    Скоро вообще не будет. Малого. После виртуозно внедрённого ЕНС.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

30
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
233
Логотип nlukina
nlukina

Дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Про ЕНС, еще раз ЕНС и МРОТ

Ура! Еще одна рабочая пролетела. А мы подбиваем ее итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых популярных постов Трибуны. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

Дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Про ЕНС, еще раз ЕНС и МРОТ
28
Логотип Такском
Такском
Страховые взносы

Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете

В 2023 году порядок уменьшения патента на страховые взносы претерпел существенные изменения: он усложнился и стал на один шаг длиннее. Теперь помимо уведомления об уменьшении патента на взносы нужно направлять в ИФНС заявление о зачете. Разберем, какие способы уменьшения налога на ПСН предусмотрены в текущем году и как заполнить заявление о зачете.

Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете
42
Логотип АКФО
АКФО
Госзакупки

Как подготовить техническое задание на закупку услуг клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость

Правильно составленное ТЗ позволит не только получать оптимальные коммерческие предложения на этапе отбора будущего контрагента, но и избежать возможных претензий со стороны ФНС, если вдруг выяснится, что контрагент использовал нечестные схемы ухода от уплаты налогов. Рассказали подробно, как его составить.

Как подготовить техническое задание на закупку услуг клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость
40
Логотип Вадим Петров
Вадим Петров
НДС

«Последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой — от ФНС.

Услуги общественного питания освободили от уплаты НДС при соблюдении некоторых условий. Глава ФНС Даниил Егоров сделал «последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой.

«Последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой — от ФНС.
39
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Отчетность

Что сдавать организациям и ИП по итогам первого полугодия 2023

Не за горами период сдачи полугодовой отчетности. Какие отчеты, куда и в какие сроки должны предоставить организации и ИП по итогам первого полугодия 2023 года.

Что сдавать организациям и ИП по итогам первого полугодия 2023
96
Логотип Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерия ада слушает
СЗВ-М

История от главного бухгалтера, совершившего правонарушение в сфере законодательства Российской Федерации с предисловием

В декабре прошлого года потеряли одного сотрудника в СЗВ-М и с опозданием в четыре дня подали дополняющую форму, заплатив штраф 500р, накарябав на коленке объяснительную и забыв начисто сей незначительный факт хозяйственной жизни. Ха-ха. Следите за руками.

История от главного бухгалтера, совершившего правонарушение в сфере законодательства Российской Федерации с предисловием
3
299
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

«Первая версия оказалась никому не нужна». 5 ошибок основателя сервиса управленческого учёта

В своё время Станислав Кутузов руководил 27 дилерскими центрами автомобильного концерна по всей России, а в 2019 году основал стартап — сервис управленческого учёта «Финансист». Сейчас в числе клиентов Ulysse Nardin, Nissan, Birkenstock, iFarm и «Радио Шансон» и ещё более 2000 компаний. Станислав рассказал не об успехе, а о своих неудачных идеях и ошибках.

«Первая версия оказалась никому не нужна». 5 ошибок основателя сервиса управленческого учёта
74
Читать еще