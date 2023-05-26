Глава «Сбера» назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны

Сейчас вклад МСП в ВВП страны составляет 20%. Предпринимателей попросили действовать активней, чтобы к концу 2024 года этот показатель был 32,5%.

Доля малого и среднего бизнеса в ВПП страны составляет только 20%, тогда как в Китае она 60-70%. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на высказывание главы Сбербанка Германа Грефа.

Доля 20% ВВП — это стыдная доля, мне кажется. Я хотел бы предложить корпорации малого и среднего бизнеса немножечко быть поактивнее. Возьмите на себя инициативу, - призвал Герман Греф.

Он добавил, что в Китае для малых и средних предприятий составляет 60-70%, в Финляндии – около 60%, в Италии – больше 70%.

По данным Росстата, в 2021 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила 20,3%.

Правительство ожидает, что к концу 2024 года этот показатель будет на уровне 32,5%. Для этих целей запустили нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

У нас по стране порядка 250 мер поддержки есть, в этом море очень тяжело плавать. Без спасательного круга плавать невозможно. Зачастую предприниматели не могут сориентироваться, - считает Герман Греф.

Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что МСП смогут брать кредитные каникулы на постоянной основе.