Требования к первоначальному взносу по ипотеке устанавливают сами банки, объяснил ЦБ

С 1 июня 2023 года они могут повысить минимальный первоначальный взнос до 20%, а с 2024 – до 30%.

Центробанк опроверг информацию о том, что он устанавливает требования к размеру первоначального взноса по ипотеке. Это делают кредитные организации самостоятельно. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки, - сказали представители ЦБ.

При этом на сайте Центробанка сказано: «предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года - 20%, с 1 января 2024 года - 30%».

Таким образом, с 2024 года первоначальный взнос по ипотеке может вырасти в два раза. Сейчас он составляет 15% от стоимости жилья.