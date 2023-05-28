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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔃 По страховым взносам на ЕНС каждый квартал будет 5 начислений и 2 сторно

После того, как доступ к ЕНС в личных кабинетах открыли, бухгалтеры стали вникать в суть операций. Коллеги обратили внимание, что одни и те же суммы то начисляются, то сторнируются.
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Обсуждение идет на нашем форуме.

Бухгалтер увидел на ЕНС такую картину: по КБК 18210201000010000160 (взносы по единому тарифу) прошло 7 записей, из которых 2 с плюсом и 5 с минусом.

Коллеги подсказывают, что минусы – это сторно уведомлений.

Дело в том, что сначала взносы начисляют по уведомлениям. Потом после сдачи РСВ данные из уведомлений заменяются данными из расчета.

За квартал сдают 2 уведомления, так как за 3-ий месяц квартала уведомление не нужно. А по РСВ идет начисление за 3 месяца.

Таким образом, получается, что начисления пройдут за 2 месяца по уведомлению. Потом они будут сторнированы РСВ и начислены взносы за 3 месяца по РСВ.

Итого за квартал по взносам будет 7 записей: 5 начислений (2 по уведомлению и 3 по РСВ) и 2 сторно (замена данных из уведомлений данными из РСВ).

Комментарии

2
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 51 минуту назад

    А в нашем регионе по прежнему Раздел «ЕНС» временно недоступен , справки не высылают. " В настоящее время мы проводим обработку поступивших уведомлений и платежей. ....Мы планируем завершить все работы в ближайшее время. Приносим извинения за доставленные неудобства."

  • Логотип FA
    FA 6 минут назад

    Евгений

    Ну сразу же видно, насколько стало проще без платежек то!

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