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ЕНП (единый налоговый платеж)

🙆 Бухгалтеры утверждают, что ФНС начисляет налог по УСН, который в декларации идет к уменьшению

Если за 9 месяцев аванс по УСН меньше, чем за полугодие, то по сроку 25.10 должна быть сумма к уменьшению. Но этот аванс со знаком минус налоговики принимают за плюс и начисляют, а не сторнируют.
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Такие жалобы идут от подписчиков нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

«У ИП по итогам года идет уменьшение налога. И вот эта сумма «налога к уменьшению» на ЕНС идет как дополнительное начисление», – пишет бухгалтер.

Коллеги подтвердили, что тоже столкнулись с подобным.

Например, у ИП на ОСНО по итогам полугодия налог начислили, а за 9 месяцев, где убыток, ничего не отсторнировали. В итоге образовался мнимый долг и все текущие платежи списываются в погашение этого долга.

Другой бухгалтер рассказывает: у ИП за 9 месяцев начислены авансы по УСН 850 тыс. рублей. Потом в 4 квартале уплатили фиксированные взносы и получился налог к уменьшению на 152 тыс. (строка 110 раздела 1 декларации). Но налоговики начислили 850 тыс. за 9 месяцев и еще 152 тыс. по итогам года.

Бухгалтеры не понимают, почему у налоговиков такой странный подход к данным, которые отражены в строках 050, 080, 110. Ведь по этим строкам идет уменьшение, а не начисление. Но на ЕНС эти суммы начисляют, а не уменьшают.

А вы не сталкивались с такими проблемами?

Комментарии

1
  • Логотип rept
    rept
    3 минуты назад

    Ольга

    У нас такая-же история с НДФЛ по ИП. В налоговой заявили, что суммы к начислению начислены сразу, а к уменьшению только после камеральной проверки. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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