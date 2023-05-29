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Инвестиционный вычет

Если на первом ИИС не было активов, это не помешает получить налоговый вычет по второму ИИС

Для права на инвестиционный вычет по НДФЛ должны соблюдаться определенные условия, среди которых – запрет на два индивидуальных инвестиционных счета (ИИС).
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Пунктом 3 статьи 219.1 Кодекса НК РФ установлено, что в течение срока действия договора на ИИС у человека не должно быть других договоров на ИИС. Но есть исключение: прекращение договора с переводом всех активов с ИИС на другой ИИС, открытый тому же физлицу.

Минфин в письме от 25.04.2023 № 03-04-07/37960 пояснил, что условие о переводе всех активов на второй ИИС считается выполненным в случаях, когда прекращение договора на ведение первого ИИС идет без перевода активов на второй ИИС в связи с отсутствием активов на первом счете в течение всего периода действия договора на его ведение.

То есть, если первый ИИС был пустой, то можно открыть второй ИИС, пополнить его и получить вычет. Перевода активов с первого на второй не будет, потому что переводить нечего.

Это письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 03.05.2023 № СД-4-11/5634@.

Комментарии

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