Если на первом ИИС не было активов, это не помешает получить налоговый вычет по второму ИИС

Для права на инвестиционный вычет по НДФЛ должны соблюдаться определенные условия, среди которых – запрет на два индивидуальных инвестиционных счета (ИИС).

Пунктом 3 статьи 219.1 Кодекса НК РФ установлено, что в течение срока действия договора на ИИС у человека не должно быть других договоров на ИИС. Но есть исключение: прекращение договора с переводом всех активов с ИИС на другой ИИС, открытый тому же физлицу.

Минфин в письме от 25.04.2023 № 03-04-07/37960 пояснил, что условие о переводе всех активов на второй ИИС считается выполненным в случаях, когда прекращение договора на ведение первого ИИС идет без перевода активов на второй ИИС в связи с отсутствием активов на первом счете в течение всего периода действия договора на его ведение.

То есть, если первый ИИС был пустой, то можно открыть второй ИИС, пополнить его и получить вычет. Перевода активов с первого на второй не будет, потому что переводить нечего.

Это письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 03.05.2023 № СД-4-11/5634@.