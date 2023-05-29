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Экономика России

Иностранные инвесторы забрали из России 36 млрд долларов

С марта 2022 года 200 иностранных компаний продали свои активы в РФ на общую сумму 36 млрд долларов.
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Иностранные компании, которые продали бизнес в России, с марта 2022 года по март 2023 года вывели из страны около 36 млрд долларов. Об этом пишет «Прайм».

За этот период организации совершили 200 сделок по продаже активов в РФ. Только 20% компаний получили больше 100 млн долларов.

Можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала за период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне 36 млрд долларов, - сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Центробанк заявил, что иностранные инвесторы продают компании российским бизнесменам. При этом организациям продолжают поставлять сырье, материалы и комплектующие.

Также зарубежные компании оставляют себе право вернуться на российский рынок.

Комментарии

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