Иностранные инвесторы забрали из России 36 млрд долларов

Иностранные компании, которые продали бизнес в России, с марта 2022 года по март 2023 года вывели из страны около 36 млрд долларов. Об этом пишет «Прайм».
За этот период организации совершили 200 сделок по продаже активов в РФ. Только 20% компаний получили больше 100 млн долларов.
Можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала за период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне 36 млрд долларов, - сказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Центробанк заявил, что иностранные инвесторы продают компании российским бизнесменам. При этом организациям продолжают поставлять сырье, материалы и комплектующие.
Также зарубежные компании оставляют себе право вернуться на российский рынок.
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