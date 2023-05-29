Хакеры атакуют IT-инфраструктуру «Сколково»

Сейчас информационные ресурсы фонда недоступны. В слитых базах данных нет критических данных о пользователях.

Несколько сервисов фонда «Сколково» стали недоступны из-за хакерской атаки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов, - сказали в пресс-службе.

Информационные ресурсы «Сколково» (сайт sk.ru и онлайн-сервисы) сейчас недоступны. Специалисты обещают, что основная часть фонда будет доступна в течение суток.

Об утечке баз данных из «Сколково» сообщили в телеграм-канале «Утечки информации». В публикации сказано, что злоумышленники не получили доступ к критичным пользовательским данным.

В мае 2022 года в открытом доступе появились базы данных с информацией об участниках «Школы управления Сколково». В сеть попало около 420 тыс. уникальных адресов электронной почты и 477 тыс. телефонных номеров.