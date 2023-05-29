ЦБ призвал сообщать инвесторам о рисках при покупке «зеленых» облигаций

Это нужно, чтобы инвесторы могли найти ценные бумаги, которые выпускаются для привлечения средств в реальные экологические проекты.

Центробанк рекомендует рассказывать клиентам о всех особенностях «зеленых» ценных бумаг и финансовых продуктах. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Банкам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, страховщикам при продаже продуктов устойчивого развития рекомендуется доводить до клиентов информацию об их особенностях, возможностях и рисках, - сказано в сообщении.

По мнению ЦБ, так инвесторы смогут отличить настоящие «зеленые» облигации от других финансовых инструментов, которые под них маскируются.

«Зеленые» ценные бумаги выпускают для привлечения инвестиций в проекты, которые улучшают экологическую ситуацию. Например, для строительства очистных сооружений или закупки фильтров.

Рекомендации касаются всех продуктов: акций, облигаций, ПИФ, ETF, производных финансовых инструментов, депозитов, кредитов, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и страхования.