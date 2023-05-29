В новых регионах откроются центры «Мой бизнес»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил открыть в новых регионах центры «Мой бизнес», сообщает «ТАСС».

Там действует почти 70 тысяч малых и средних компаний. И мы продолжим делать все необходимое, чтобы эти компании развивались, - сказал Михаил Мишустин.

Предприниматели юридические лица внесут в Единые реестр МСП. Теперь все меры поддержки, которые есть для малого и среднего бизнеса, будут доступны в новых регионах.

Помимо этого, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях откроются микрофинансовые и региональные гарантийные организации.

Центры «Мой бизнес» помогут предпринимателям начать свое дело, получить консультации по бухгалтерскому и налоговому учету, а также оформить льготные кредиты.

С начала 2023 года новые регионы пополнили бюджет страны на 30 млрд рублей. Эти средства были в виде налоговых поступлений.