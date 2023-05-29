✅ НДФЛ получил преимущество при списании с ЕНС

Принадлежность сумм, перечисленных в качестве ЕНП, теперь определяется по-новому. На первом месте – недоимка по НДФЛ, потом текущий НДФЛ, а уже потом – все остальное.

То есть, свежий НДФЛ получил преимущество перед старыми долгами по другим налогам.

Опубликован Федеральный закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ.

Норма об очередности списания с ЕНС работает с сегодняшнего дня.

Кроме того, ввели автоматический зачет НДФЛ в счет предстоящих платежей.

На следующий день после сдачи уведомления сумму будут резервировать. Деньги будут брать с ЕНС. Уплатили вы на тот момент конкретно НДФЛ или нет – значения не имеет. Если на ЕНС есть деньги, их уберут в резерв по НДФЛ.

Эта норма заработает через месяц.

У нас есть разбор на тему «Что поменяется по НДФЛ в ЕНС».