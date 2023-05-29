✅ НДФЛ получил преимущество при списании с ЕНС

То есть, свежий НДФЛ получил преимущество перед старыми долгами по другим налогам.
Опубликован Федеральный закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ.
Норма об очередности списания с ЕНС работает с сегодняшнего дня.
Кроме того, ввели автоматический зачет НДФЛ в счет предстоящих платежей.
На следующий день после сдачи уведомления сумму будут резервировать. Деньги будут брать с ЕНС. Уплатили вы на тот момент конкретно НДФЛ или нет – значения не имеет. Если на ЕНС есть деньги, их уберут в резерв по НДФЛ.
Эта норма заработает через месяц.
У нас есть разбор на тему «Что поменяется по НДФЛ в ЕНС».
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