🌿 ПСН сравнили с веткой от дерева, которая не может висеть в воздухе

Часто ИП заявляют, что у них есть только один режим налогообложения – это ПСН. Опытные бухгалтеры объясняют, что такого не бывает. ПСН всегда идет «в довесок» к другому режиму, даже если деятельность по этому другому режиму не ведется.

Очередное обсуждение этого вопроса затеяли участники нашего форума.

ИП на УСН + ПСН решил, что ему надо побыстрее отказаться от УСН, чтобы его ненароком не перевели на ОСНО. Вся деятельность у него идет только по ПСН.

Клерки поясняют, что УСН в данной ситуации никак не вредит предпринимателю. Одна нулевая декларация в год – это не утомительно.

Один из участников форума буквально «на пальцах» объяснил, почему патентная система не бывает одной единственной:

– Условно говоря, патент – это всего лишь ветка от дерева. На одном дереве может быть несколько патентов, по нескольким видам (и адресам) деятельности, но они базируются на дереве (УСН, ОСНО или ЕСХН). Патент не может висеть в воздухе.