Должен ли ИП-пенсионер платить фиксированные взносы? Бухгалтеров сбивают с толку

ИП-пенсионер, конечно, должен платить за себя взносы. Но некоторые бухгалтеры так не считают.

В Красном уголке бухгалтера сообщение от бухгалтера Ольги:

— Добрый день, коллеги, помогите разобраться или где взять информацию, ИП пенсионер платит фиксированные взносы за себя ?

Коллеги начали отвечать: конечно, платит. Почему нет?

Бухгалтер поясняет:

— Меня с толку сбили, я уверена была, что надо платить.

Но здесь есть нюанс, и он в системе налогообложения.

Есть исключения, когда взносы платить не нужно: это АУСН и НПД.

— Насколько я помню от фиксированных взносов освободили ИП- пенсионеров силовых ведомств, военных пенсионеров. Но лучше проверить, вдруг это был проект только, — напоминают другие коллеги.

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