Должен ли ИП-пенсионер платить фиксированные взносы? Бухгалтеров сбивают с толку

В Красном уголке бухгалтера сообщение от бухгалтера Ольги:
— Добрый день, коллеги, помогите разобраться или где взять информацию, ИП пенсионер платит фиксированные взносы за себя ?
Коллеги начали отвечать: конечно, платит. Почему нет?
Бухгалтер поясняет:
— Меня с толку сбили, я уверена была, что надо платить.
Но здесь есть нюанс, и он в системе налогообложения.
Есть исключения, когда взносы платить не нужно: это АУСН и НПД.
— Насколько я помню от фиксированных взносов освободили ИП- пенсионеров силовых ведомств, военных пенсионеров. Но лучше проверить, вдруг это был проект только, — напоминают другие коллеги.
Присоединяйтесь к обсуждению: пост вот здесь.
Комментарии