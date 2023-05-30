Новый повышенный размер соцвычета можно будет заявить в 3-НДФЛ за 2024 год. В 2023 году действуют старые лимиты
Недавно внесли поправки в НК РФ по размеру социальных налоговых вычетов. Соцвычет на обучение ребенка увеличен с 50 до 110 тыс. рублей, соцвычет на лечение – со 120 до 150 тыс. рублей. Но в этом году эти нормы не работают.
Новые значения начнут применяться к доходам, полученным начиная с 2024 года.
Новые максимальные размеры соцвычетов будут применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году. При получении вычетов у работодателя – в течение 2024 года.
Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте.
Комментарии