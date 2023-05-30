Новый повышенный размер соцвычета можно будет заявить в 3-НДФЛ за 2024 год. В 2023 году действуют старые лимиты

Банки перестали открывать счета в долларах и евро. Осталось всего два банка, в которых можно открыть накопительный счет в этих валютах

В России остались всего два банка из числа системно значимых, в которых пока можно открыть накопительные счета в долларах и евро. Избавляться от «токсичных» активов кредитные организации начали еще весной 2022 года, после того как часть из них попала под санкции.