Российские паспорта получили 1,5 млн жителей новых регионов

Правительство собирается сделать так, чтобы жители новых территорий ощущали, что их жизненные условия улучшаются.

С октября 2022 года 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта РФ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности, - сказал Михаил Мишустин.

4 октября 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ.

С начала 2023 года новые регионы уже заплатили налоги на 30 млрд рублей.