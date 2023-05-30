Сомнительные контрагенты для налоговиков важнее налоговой нагрузки. Адвокат комментирует концепцию ВНП от ФНС

Налоговики рассказали, как будут планировать выездные налоговые проверки в этом году. Эксперты советуют бизнесу прежде всего проверять контрагентов.

Главное, на что надо смотреть — это на опубликованные ФНС показатели налоговой нагрузки и рентабельности за 2022 год.

На налоговую нагрузку, делают вывод юристы, смотреть стоит: она по всей стране выросла в целом на 0,3 процента. Есть отрасли, где налоговая нагрузка изменилась существенно: например, в оптовой торговле.

— Это значит, ФНС ждет от компаний больше отчислений в бюджет, — пишет налоговый адвокат, один из ведущих экспертов Клерка Вячеслав Василевский. — Но есть сферы, от которых много не ждут. Первое, что такому бизнесу стоит оценивать, это налоговые риски в виде взаимоотношений с сомнительными организациями. Будь у вас даже лучшая нагрузка, но имея существенный багаж налоговых рисков, вы попадает на выезд.

Изучите все данные от ФНС подробнее: вот страничка с их концепцией планирования проверок и важными для этого сведениями.

Но самое важное эксперты Клерка расскажут на специальном вебинаре по правильной работе с документами без налоговых рисков.

Разберем уже завтра в 11:00:

как оформляется назначение экспертизы налоговой в ходе ВНП;

какими правами обладает налогоплательщик во время проведения экспертизы налоговиков;

«экспертные» понятия: классы, роды и виды судебных экономических экспертиз;

основные ошибки в заключениях экспертов (специалистов);

на что обратить внимание и как действовать при обнаружении ошибок в заключении эксперта (специалиста);

и многое другое.

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