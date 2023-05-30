В WhatsApp будет можно включить демонстрацию экрана во время звонка

Новая функция будет доступна пользователям новой версии приложения на Android.

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) начал тестировать функцию демонстрации экрана при звонках для Android. Об этом пишут «Известия».

— WhatsApp выпускает функцию совместного использования экрана, а также новое расположение вкладок в нижней навигационной панели, — говорится в сообщении компании.

Чтобы запустить демонстрацию экрана, нужно обновить версию приложения.

Пока что новый для мессенджера функционал тестируется. Всем пользователям он будет доступен в ближайшее время.

Буквально недавно в WhatsApp добавили функцию редактирования отправленных сообщений. Это можно сделать в течение 15 минут после отправки.