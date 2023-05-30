Ювелиры просят освободить маркетплейсы от спецучета украшений

Сотрудники ПВЗ не могут выполнить требования и внести информацию о товаре в государственную систему, не нарушив потребительскую упаковку ювелирного изделия.

Ассоциация ювелиров просит Минфин снять с владельцев пунктов выдачи заказов обязанность вносить ювелирные изделия в государственную систему контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий (ГИИС ДМДК). Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас владельцам ПВЗ маркетплейсов нужно вносить в ГИИС ДМДК данные о каждой продаже ювелирных изделий.

Однако на практике это сложно сделать, так как товары приходят запакованными. Чтобы указать в системе подробную информацию, нужно нарушить упаковку, а это может насторожить покупателей.

Некоторые ПВЗ рискуют попасть под административную ответственность и закрыться.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержала предложение ювелиров.

Решение снимет законодательные ограничения для развития ювелирной отрасли через онлайн-каналы, позволит снизить излишнюю нагрузку на бизнес и повысит интерес предпринимателей к продаже ювелирных изделий через маркетплейсы, - сказано в сообщении АКИТ.

В первом квартале 2023 года на Wildberries оборот ювелирных изделий вырос на 70%.

По итогам 2022 года онлайн-продажи составили 19% от всего объема ювелирной розницы.