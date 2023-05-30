Сразу два новых ФСБУ за последний месяц. Не многовато ли, говорят бухгалтеры

Минфин успел разработать и опубликовать проекты новых ФСБУ. Это ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», который пока неизвестно, когда заработает, и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (этот с 2025 года).

Про первый ФСБУ мы рассказывали здесь, а про второй — в этой новости.

Бухгалтеры пишут гневные комментарии: доколе это будет продолжаться?

— Я когда приду к власти — балансы отменю указом, чтоб бухгалтеры не мучились с ними, — шутит один из наших читателей.

— А кто замучился с балансами??? я таких не видела. С платежками по налогам с 2023 года — да, с уведомлениями — да, кругом валяются замученные. А баланс — это отдых, — отвечают ему.

Наш читатель Максим из Москвы пишет, что не может найти нормального бухгалтера, который сможет разобраться с учетом аренды: у него специфичный бизнес и бухгалтеры руками разводят из-за нового ФСБУ Аренда.

Впрочем, этот последний уже не особенно новый: заработал еще с прошлого года, но с ним по-прежнему масса проблем. Держите классный курс, чтобы разобраться, что к чему — «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».

За время обучения вы научитесь: вести бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2023 года;

использовать в работе шесть ФСБУ и не бояться сложных формулировок;

избегать типичных ошибок других бухгалтеров;

понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании;

работать быстро и без штрафов.

По окончании курса получите удостоверение о повышение квалификации, будете работать эффективнее и сможете увеличить свой доход.

Посмотрите полную программу курса и запишитесь на первый бесплатный урок – это можно сделать здесь.