❗❗❗ Штрафов за уведомления по ЕНП пока не будет

Если компания ошиблась в уведомлении, надо сдать новое, уточненное. Но будет ли за это штраф? Пока нет, пояснила ФНС. Ясности по этому вопросу у налоговиков нет. Инспекторы ждут разъяснений.

По одному сроку уплаты сдается только одно уведомление. Повторное уведомление по этому же сроку и налогу считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.

Ответственность за несдачу уведомления (как первичного, так и уточняющего) идет по статье 126 НК РФ (штраф 200 руб.).

Ранее налоговики разъясняли, что до 1 мая штрафов за уведомления не будет.

В свежем письме от 23.05.2023 № БС-3-11/6890@ ФНС снова пишет, что пока бизнес не будут штрафовать за уведомления.

Этот мораторий продлится до получения разъяснений ФНС об условиях наступления такой ответственности.

То есть, пока налоговики не определились, как и за что штрафовать.