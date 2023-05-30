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ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ Штрафов за уведомления по ЕНП пока не будет

Если компания ошиблась в уведомлении, надо сдать новое, уточненное. Но будет ли за это штраф? Пока нет, пояснила ФНС. Ясности по этому вопросу у налоговиков нет. Инспекторы ждут разъяснений.
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По одному сроку уплаты сдается только одно уведомление. Повторное уведомление по этому же сроку и налогу считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.

Ответственность за несдачу уведомления (как первичного, так и уточняющего) идет по статье 126 НК РФ (штраф 200 руб.).

Ранее налоговики разъясняли, что до 1 мая штрафов за уведомления не будет.

В свежем письме от 23.05.2023 № БС-3-11/6890@ ФНС снова пишет, что пока бизнес не будут штрафовать за уведомления.

Этот мораторий продлится до получения разъяснений ФНС об условиях наступления такой ответственности.

То есть, пока налоговики не определились, как и за что штрафовать.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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