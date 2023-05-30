❗❗❗ Штрафов за уведомления по ЕНП пока не будет

По одному сроку уплаты сдается только одно уведомление. Повторное уведомление по этому же сроку и налогу считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.
Ответственность за несдачу уведомления (как первичного, так и уточняющего) идет по статье 126 НК РФ (штраф 200 руб.).
Ранее налоговики разъясняли, что до 1 мая штрафов за уведомления не будет.
В свежем письме от 23.05.2023 № БС-3-11/6890@ ФНС снова пишет, что пока бизнес не будут штрафовать за уведомления.
Этот мораторий продлится до получения разъяснений ФНС об условиях наступления такой ответственности.
То есть, пока налоговики не определились, как и за что штрафовать.
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