В законодательстве появится понятие «фермерский продукт»

Продукты для школьных обедов планируют закупать у фермеров, поэтому в законе нужно закрепить новое понятие фермерского продукта.

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила законодательно закрепить понятие «фермерский продукт». Об этом пишет «RG.RU».

Чтобы помочь фермерам найти рынки сбыта, правительственная комиссия по вопросам АПК предлагает малым и средним предприятиям участвовать в госзакупках детского и школьного питания.

Сейчас фермеры могут брать льготные инвестиционные кредиты от двух до пяти лет. Средства должны идти на закупку оборудования и организацию торговых точек.

В 2022 году предприниматели потратили на это на 44,5 млн рублей.

Также для МСП, которые ведут сельскохозяйственную деятельность, предусмотрены субсидии на организацию хранения, упаковки и транспортировки товаров.

За 2020-2022 год гранты на сумму 1,9 млрд рублей получили более 149 хозяйств. На субсидии государство потратило 23,8 млрд рублей. Одобрили почти 1,5 тыс. заявок.

Минсельхоз заключил соглашения с маркетплейсами Ozon и Яндекс на продажу фермерской продукции.

Россельхозбанк запустил новую онлайн-площадку «Свое родное». Сейчас на этом маркетплейсе работают почти 11 тыс. фермеров. Они предлагают более 110 тыс. наименований продукции.

Президент Владимир Путин также пообещал поддержать фермеров из новых регионов.