Путин пообещал поддержку предприятиям АПК в новых регионах

Сельскохозяйственные предприятия в новых регионах получат льготные кредиты и субсидии. Также их затраты будут авансированы.

Новые регионы должны получить всю необходимую поддержку по линии АПК. Об этом заявил Владимир Путин.

— Я прошу министерство сельского хозяйства подробно доложить о том, как проходит посевная работа в новых регионах и в целом по стране, а губернаторов прокомментировать — есть ли проблемы на местах, а главное, какие оперативные меры необходимы для решения, если такие проблемы существуют, — сказал Путин.

Предприятиям агропромышленного комплекса в новых регионах предоставят льготные кредиты, субсидии и авансирование затрат в сельском хозяйстве.

Недавно на Клерке писали, что экспортеры АПК получат еще 4 млрд рублей от государства.