На Мосбирже сделки с рупиями и дирхамами превысили 2 млрд рублей

Валюту покупают для ведения бизнеса с партнерами из ОАЭ и Индии, а также для диверсификации сбережений.

С 4 апреля 2023 года на Московской бирже оборот торгов фьючерсами на дирхамы и рупии увеличился до 2 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

Валюты ОАЭ и Индии покупают предприниматели, чтобы вести бизнес с новыми партнерами из этих стран.

Мосбиржа 4 апреля 2023 года запустила торги фьючерсными контрактами на пары российского рубля с дирхамом и рупией. Такие сделки заключили почти 300 физических и юридических лиц.

— Многие компании открыли офисы в Эмиратах и продолжают деловые отношения с РФ. Индия, в свою очередь, наращивает поставки российской нефти, но рассчитывается за нее в том числе и в долларах, — сказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Также валюту покупают для диверсификации сбережений. Сейчас курс дирхама довольно устойчив, поэтому инвесторы стали выбирать эту валюту. Тогда как счета в долларах могут заблокировать банки США.

Фьючерсные контракты заключаются на поставку иностранной валюты по заранее известному курсу. Такие сделки занимают больше 50% операций на срочном рынке.